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Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekliye zam ve memur zammında 4 aylık rakam belli oldu

Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekliye zam ve memur zammında 4 aylık rakam belli oldu
08.05.2023 14:04

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Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranının yüzde 30-35 aralığında olması bekleniyor.

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Enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapmış olan tüm EYT'liler Temmuz ayındaki bu artışları maaşlarında direkt olarak görecek. Temmuz ve sonrasında başvurusunu yapacak olan EYT'lilerin maaş hesabında da 2023 yılı enflasyon oranları dikkate alınacak.



SEYYANEN ARTIŞ
Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payının dışında emekliler için iki ayrı seyyanen artış da bulunuyor. Birincisi bayramdan önce yapılmış ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Bu artıştan maaşı 7.500 TL'nin altında hesaplanan tüm EYT'liler de yararlandı. Bu gün EYT'lilere bağlanan en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanıyor. İkinci artış ise seçimlerden sonra gerçekleştirilecek. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan tüm emeklilere ve EYT'lilere de seyyanen artışlar gerçekleştirilecek.

KADEMELİ OLACAK
Seçimlerden sonra Meclis'e gelecek olan yasal düzenleme ile gerçekleşecek seyyanen artışın kademeli olması planlanıyor. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar birinci kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar ikinci kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve ona göre seyyanen artışlar gerçekleştirilecek.

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