Uzun süredir gergin seyreden piyasalarda açıklanan kritik kararın ardından tablo bir anda değişti. Borsa İstanbul günü yüzde 5'in üzerinde yükselişle tam bir ralli havasında kapatırken, dolar ve altın tarafında sert geri çekilmeler yaşandı.

"Belirsizlik ortadan kalktı"

Ekonomist Mustafa Aşkın, yaşanan bu pozitif dalganın temel nedeninin "hukuki belirsizliğin ortadan kalkması" olduğunu söyledi. Aşkın, "Piyasalar uzun zamandır ekonomi dışı risklerin gölgesindeydi. Bu karar, yatırımcı güvenini yeniden tazeledi" ifadelerini kullandı.

"Gerçek potansiyele dönüş başladı"

Aşkın'a göre, borsada yaşanan sert yükseliş bir 'tepki hareketi' değil, kalıcı bir dönüşün habercisi. "Bu rahatlama, özellikle yabancı yatırımcıların yeniden ilgisini çekecek. Borsa, Türkiye ekonomisinin gerçek değerini yansıtmaya başlıyor" dedi.