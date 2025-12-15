Kredi kartı faiz oranları değişti!
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarını aşağı çekti. Yeni düzenlemeyle borç limitleri güncellenirken, faiz oranları 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları ile borç dilimlerine ilişkin düzenlemeyi güncelledi. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanırken, yeni uygulamanın 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
Limitler Yükseltildi, Faizler Aşağı Çekildi
Yayımlanan son tebliğle birlikte, kredi kartlarında faiz oranlarının belirlendiği limit dilimleri güncellendi ve oranlar aşağı yönlü revize edildi.
Buna göre;
-
Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartlarında üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlarda faiz hesaplamasında kullanılan baz puan 39'dan 14'e indirildi.
-
Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kartlar için limit 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarıldı. Bu grupta baz puan 89'dan 64'e düşürüldü.
-
Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında üst sınır 180 bin liraya yükseltilirken, baz puan 139'dan 114'e çekildi.
TCMB tarafından yapılan düzenlemeye göre kredi kartlarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları şöyle olacak:
-
30 bin liranın altı: yüzde 3,25
-
30 bin – 180 bin lira arası: yüzde 3,75
-
180 bin lira üzeri: yüzde 4,25
Bu oranların 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağı bildirildi.
Nakit Avans Faizinde de İndirim
Düzenleme kapsamında nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirime gidildi. Buna göre söz konusu faiz oranları yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e düşürüldü.