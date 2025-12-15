Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartlarında üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlarda faiz hesaplamasında kullanılan baz puan 39'dan 14'e indirildi.

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kartlar için limit 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarıldı. Bu grupta baz puan 89'dan 64'e düşürüldü.