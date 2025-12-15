Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok yakan daha fazla ödeyecek! 1 Ocak’ta Başlıyor

Kademe Limiti Düşürüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uyguladığı son kaynak tedarik tarifesinde kademe oranı düşürüldü. Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınır, 4 bin kilovatsaate çekildi. Aylık ortalama 333 kilovatsaat, yani yaklaşık 984 TL'lik tüketimi aşan haneler yeni tarifeye dahil olacak.

Yüksek Tüketene Gerçek Maliyet

1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek elektrik tüketimi olan haneler, elektriğin sübvansiyonsuz gerçek maliyetini ödeyecek. Üst kademeye geçiş tarihi ise hanelerin yıllık tüketimlerini aşma zamanına göre değişecek.

Örneğin, 2025 yılı ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan bir kullanıcı, 1 Ocak 2026'dan itibaren üst kademeden faturalandırılacak. Aynı sınırı 31 Aralık 2025 tarihli faturayla aşanlar ise 1 Mart 2026 itibarıyla yüksek kademeye geçecek.

2,5 Milyon Abone Etkilenecek

Sistemden toplam 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'sına denk gelen yaklaşık 2,5 milyon hanenin etkilenmesi bekleniyor. Bu haneler, destekli tarifeden çıkarak gerçek maliyetli tarifeye dahil edilecek.

Kırsal Kesimde Farklı Uygulama

Köy ve kırsal bölgelerde, iki ayrı hanenin tek sayaç üzerinden elektrik kullandığı durumlar için istisnai bir yol bulunuyor. Bu haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam edebilecek. Başvurular, e-Devlet'te yer alan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" üzerinden yapılabilecek.

Abonelere Bilgilendirme Mesajı Gönderiliyor

Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, son kaynak tedarik tarifesi limitinin aşıldığı belirtilerek, serbest tüketici hakkı kapsamında tedarik şirketleriyle ikili anlaşma yapılabileceği hatırlatılıyor.

Destek Tutarı 1 Trilyon Lirayı Aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son iki yılda doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 1 trilyon liralık destek sağlandığını belirterek, desteklerin sabit gelirli ve düşük maaş grubundaki vatandaşlara yönelmesi gerektiğini vurguladı.