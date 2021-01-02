Kredi faizinde en uygun teklifler geliyor! 2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları

2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Kredi çekmek isteyenler yeni yılla beraber hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. 2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları...

2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Kredi çekmek isteyenler yeni yılla beraber hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ING BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

GARANTİ BBVA

Konut kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlamakta.

Taşıt kredisi: 1.64

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.98

Direkt kredi: 2.09

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.51

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

VAKIFBANK

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.57

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.35