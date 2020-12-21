Kredi borcu olanlar dikkat! Gözler oradaydı! Krediler ertelendi mi? İhtiyaç, taşıt, esnaf kredileri erteleme var mı?

Gözler oradaydı! Kredi borcu olanlar dikkat! Krediler ertelenecek mi? İhtiyaç taşıt esnaf kredileri erteleme var mı? Kredilerin ertelenip ertelenmediği vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, vatandaşların finansman koşullarını rahatlatmak amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlar arasında kredi sahiplerini ilgilendiren önemli bilgiler de bulunuyor. Peki, krediler ertelendi mi? İşte; ihtiyaç, taşıt, esnaf kredisi kullananların merak ettiği bilgiler…

Gözler oradaydı! Kredi borcu olanlar dikkat! Krediler ertelenecek mi? Bankalardan kredi alan ve geri ödemede güçlük yaşayan vatandaşlar kredi ertelemeye ait bilgileri inceliyor. Vatandaşların merak ettiği mevzuların başında lüzum, araç, esnaf kredi erteleme var mı suali geliyor. Kredi sahiplerine müjdeli haber BDDK'dan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi. BDDK, Kurul kararlarını internet sitesinde yayımlandı.

KREDİLER ERTELENDİ Mİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

BDDK, Kurul kararlarını internet sitesinde yayımlandı.

Kurul, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapan geçmişte alınmış bazı kararları ve talimatları tekrar değerlendirdi.

Kurul, değerlendirme sonucunda, salgının olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunulan süreçte, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede uygulamaların geçerlilik tarihini 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzattı.

Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grup'ta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31 Aralık 2020'den itibaren son verilecek.

Kredi kartıyla ödeme erteleme detayları

Kredi kartı ödeme erteleme öncesinde kartın borç bilgilerini tamamen öğrenmeniz gerekmektedir. Borcun tamamını ödeyemezseniz asgari ödeme yapabilirsiniz. Asgari tutarı ödemek borcu o ay için ertelemiş sayacaktır ve bundan dolayı asgari ödeme tutarı bireysel kartlarda yüzde 30, ticari kredi kartlarında yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Kredi kartı borcunun ertelenebilmesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru kredi kartının bağlı bulunduğu bankaya yapılabilir. Kredi kartı borcunun ertelenebilmesi için kredi kartı hesap ekstresi kesilmemiş olmalıdır. Asgari tutarı ödemekte de zorluk yaşayan kişiler ekstre atlama seçeneklerine göz gezdirebilir. Çünkü asgari tutar ödenmezse kredi notunuz büyük ölçüde düşecektir.

İntenet bankacılığıyla işlem yapan kişiler kredi kartı ödeme ekranında ekstre atlat seçeneğini tercih edebilir. Bu işlemde bir sonraki ödemenin ne zaman yapılacağı ve ne kadar faiz yansıtılacağı bilgileri de yer alacaktır.

Kredi kartı ödeme erteleme nasıl yapılır?

Kredi kartı borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kişiler borç erteleme yapabilmektedir. Kredi kartı borç erteleme işlemi mevcut borun ödemesini daha ileri bir tarihe ertelemeye yaramaktadır. Bu bağlamda aranacak şartlar da bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bankalarla ilgili işlemde kredi notu etkisi olacaktır. Bireyin kredi notu bir sonraki bankacılık işlemini de etkileyecektir. Kredi kartı borç tutarı ve erteleme süresi kredilerden daha düşük olmaktadır. Ancak kişi kartı geç ödüyorsa nakit çekimi ve aktif kullanım kapalıysa borç erteleme talebi reddetilebilmektedir.

Kredi kartı borçları ne kadar süreyle ertelenir?

Kredi kartı borç erteleme uygulaması 1-9 ay arasında değişmektedir. Bu süre kimi bankalarda daha farklı olabilmektedir. Bu değişiklik özellikle dönemsel kampanyalara göre belirlenmektedir. Ancak genel bazda bir müşteri en fazla dokuz aya kadar kredi kartı borcunu erteleyebilir.

Borç ertelemelerde faiz uygulanır mı?

Kredi kartı borç ertelemelerinde banka belirlenen süreye kadar bekler. Bundan dolayı banka alacağını beklenen tarihte almayacağı için faiz uygular.

Erteleme faizleri ne kadardır?

Erteleme için uygulanan faizler bankaya göre değişiklik gösterir. Bankaların uygulayacağı erteleme faizlerini bankanın resmi web sayfası veya banka şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı borç erteleme nereden yapılır?

Kredi borcunu erteletmek isteyen kişiler erteleme işlemini birkaç farklı kanalla yapabilmektedir. Buna göre başvuru sahibi;

Banka şubeleri, internet bankacılığı veya çağrı merkezleri aracılığıyla borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.