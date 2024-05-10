Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden 17 Haziran'da köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in izine rastlanmadı. Berzeg Ailesi, ekonomistin bulunmasına yardımcı olacak ve yerini ihbar edecek kişilere para ödülü verileceğini açıklasa da hiçbir ihbarın gelmeyişi kafaları karıştırdı.



TİNA 74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ

Berzeg ile birlikte kaybolan özel eğitimli köpeği Tina'nın 74 gün sonra Gönen'deki yazlık eve dönüşü, umutları yeniden artırdı. Ancak Tina ile yapılan arama çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Korhan Berzeg'in kayboluşundan tam 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçaları, kimlik, kredi kartına ulaşıldı.





312 GÜN SONRA 4 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Eşyaların yanındaki 4 adet kemik parçası, hemen incelemeye alındı. Yapılan DNA analizinde, kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. Bölgede ekiplerin bir hafta süren çalışmaları sonucu Berzeg'e ait olduğu düşünülen diğer kemiklere ve kafatası kemiğine de ulaşıldı.





42 PLAKALI ARACIN GİZEMİ

Ünlü ekonomistin 312 gün sonra ölü bulunması, kafalarda soru işaretleri bıraktı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası ise kafaları karıştırdı.

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda 42 plakalı araç gördüğünü ve şoförün şüpheli tavırlar sergilediğini söyleyen bir görgü tanığı "Bir arkadaşımızı ziyarete gelmiştik. Korhan Berzeg'in kayboluşundan birkaç saat sonra Berzeg'in evinin önünden geçtik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.



Korhan Bey'in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti. Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı" iddiası, Korhan Berzeg'in cinayete kurban gitmiş olabileceği iddialarını artırdı.



YETKİLERDEN SIR ARAÇLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İddiaların ardından açıklama yapan yetkililer, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu açıklandı.



ARADA 7 SAAT FARK VAR!

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da vurgulandı. Berzeg'in sabah saat 8.30'da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30'da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı.



Görgü takınaklarının Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.