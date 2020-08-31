31.08.2020 16:36

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ödeneğin uzatıldığı tarihe dair detaylar belli oldu. Şimdi vatandaşlar Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. İşte detaylar...

Milyonlarca işçi özellikle şu sıralar "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine dair detaylar merakla araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğine dair alınan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve

• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az

450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.