Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Çalışan 2020 yılında ne kadar tazminat alacak? 07.01.2020 10:20

Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, yeni yılla birlikte arttı. Tazminat tavanı memur maaşlarındaki artışla birlikte 350,89 lira yükselerek 6 bin 379 lira 86 kuruştan 6 bin 730 lira 75 kuruşa çıktı. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak, 1 Temmuz'da memur maaşlarındaki artışla yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yüzde 15.03'lük maaş zammıyla yükseldi. Peki, Çalışanlar (işçi-memur) 2020 yılında ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kıdem tazminatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, yeni yılla birlikte arttı. Tazminat tavanı memur maaşlarındaki artışla birlikte 350,89 lira yükselerek 6 bin 379 lira 86 kuruştan 6 bin 730 lira 75 kuruşa çıktı. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak, 1 Temmuz'da memur maaşlarındaki artışla yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yüzde 15.03'lük maaş zammıyla yükseldi. Buna göre, bu yıl işsiz kalanların tazminatı, çalıştığı her yıl için 2 bin 558 lira 40 kuruş yerine 2 bin 943 liradan hesaplanacak. Çalışılan yıl başına kazanç 384,6 lira olacak. Kıdem tazminatı her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar hesaplanıyor. Ancak tazminat, belirlenen tavanı aşamıyor. Belirlenen tavan, memur maaşları arttıkça yükseliyor. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem tazminatı alır.







