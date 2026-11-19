Altın fiyatlarında sert düşüş: FED tutanakları sonrası ons altın bir yılın dibini gördü
Küresel piyasalarda gözler altın, döviz ve petrol fiyatlarındaki sert hareketliliğe çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) tutanaklarının yayımlanmasının ardından satış baskısı altına giren ons altın, son bir yılın dibini görerek 3.725 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan bu büyük düşüşün ardından piyasalardaki son tabloyu ve okların hangi yöne döndüğünü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi