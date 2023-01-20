SON DERECE MODERN VE ŞIK

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na metro hattıyla ulaşım imkânı sağlayacak olan dev projenin açılışı öncesinde, yerli ve milli imkânlarla yapılan hattın son halinin görüntülerine ulaşıldı.Görüntülerde metro istasyonlarının tamamlandığı ve açılışa hazır hale geldiği görülüyor. Fotoğraflarda, metro hattının modern ve şık mimari detayları dikkat çekiyor.

AKILLI TÜNEL KONSEPTİ

Metro hattı, akıllı tünel konsepti ile inşa edildi. Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen tünel, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.Bu hatta ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek. Yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.

PROJENİN KİLOMETRE TAŞLARI

* 18 Ocak 2020'de İhsaniye İstasyonu'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk ray kaynağı töreni yapıldı.

* 10 Mayıs 2020'de son çalışmalar tamamlandı. Gayrettepe İstasyonu'na ulaşma anına Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı bağlantıyla katıldı.

* 8 Eylül 2020'de ilk trenler raylara indirildi.

* 8 Kasım 2021'de ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

8 DURAK AÇILIYOR

Kâğıthane

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Terminal 2

Kargo Terminali

İstanbul Havalimanı