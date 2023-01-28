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İslam Memiş Altın Yorumları! Altın gurusu uyardı: ''Gerileme bekliyoruz, alım fırsatı''

İslam Memiş Altın Yorumları! Altın gurusu uyardı: ''Gerileme bekliyoruz, alım fırsatı''
28.01.2023 10:33

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Altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İslam Memiş'ten konuyla ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor.. Peki, Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? Merak edilen soruları Finans analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında yanıtladı. Memiş; Altında kısa vadede gerileme beklediğini ve bunun alım fırsatı olabileceği yorumunda bulundu.

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