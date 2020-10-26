İŞKUR'dan 3750 TL maaşla sınavsız personel alımı başvuru şartları-İşte İŞKUR kadrolar ve başvuru detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde İşbaşı Eğitim Programları (İEP) kapsamında her gün yeni bir meslek edindirme programına imza atıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan güncel duyurulara baktığımızda 23 farklı şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Günlük 100 TL 'ye kadar ödeme ile yapılan işçi alımı için başvuru şartları haberimizde. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

3750 TL maaşla İŞKUR'dan sınavsız personel alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Programa katılanları mesleksel alanlarında uzlaşmasına ve iş edinilmesinde katkı sağlayan İŞKUR, program süresi süresince tüm katılımcılara giderlerini karşılamak üzere para ödüyor. İŞKUR üzerinden iş bültenleri ilanları yayımlandı. İŞKUR'dan 3750 TL maaşla sınavsız personel alımı için başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı şehirlere , günlük 100 TL 'ye kadar harçlık ile personel alımı yapılacağına yer verildi.

GÜNCEL İLANLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanları ,alımın yapıldığı şehirler ve kadrolar şu şekilde:

İŞBAŞI EĞİTİM KURSU İŞ İLANLARI

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.