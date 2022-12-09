İndirim rüzgarı sürüyor! Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzinde 10 ay sonra bir ilk

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen indirimlerin ardından benzin grubuna bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine indirim geliyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Önceki kapanışını 76,15 dolar seviyesinden yapan Brent petrol varil fiyatı yukarı yönlü harekete geçti. Son kapanışa göre yüzde 0,54'lük artış yaşayan Brent petrol varil fiyatı saat 09.30 itibarıyla 76,56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol gün içinde ise en düşük 75,74 doları en yüksek ise 79,17 doları gördü.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA

Dün uygulanan 2 lira 13 kuruşluk indirimin arından benzin fiyatları 3 ay sonra yeniden 18 liraya kadar düşmüştü. Sektör kaynaklarına göre yurt dışı ürün fiyatlarındaki gerilemeden dolayı benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir diyat değişimi beklenmiyor.

BENZİNDE 10 AY SONRA BİR İLK

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzin 18 liranın altına düşerek 17 lirayı görecek. İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 17,30 liraya Ankara ve İzmir'de ise 17,50 lira seviyelerine düşecek. Benzinin litresi en son 4 Mart 2022 tarihinde 17,94 liradan satılıyordu.

9 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 9 Aralık 2022 Cuma günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,02 TL

Benzin: 18,05 TL

Otogaz-LPG: 10,82 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,04 TL

Benzin: 18,06 TL

Otogaz-LPG: 10,46 TL

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,17 TL

Benzin: 18,23 TL

Otogaz-LPG: 10,78 TL

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,24 TL

Benzin: 18,23 TL

Otogaz-LPG: 10,49 TL