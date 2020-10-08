İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar düşecek mi? Uzman isim açıkladı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında ilana çıkan araçların yüzde 64'ü satıldı. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi. Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti. Peki; İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? İkinci el otomobile dair merak edilenleri Başkent Otomobilciler Derneği Başkanı Aydın Erkoç A Haber canlı yayınında anlattı. İşte uzman ismin 2. el otomobille ilgili çarpıcı açıklamaları...