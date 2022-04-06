Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı! "Er ya da geç..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) geleneksel Ankara İftar Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Nebati, MÜSİAD'ın ilan ettiği Yatırım Yılı ve Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi çerçevesinde 20'yi aşan ilde 40 farklı lokasyonda 25 milyar liralık yatırım ve bunun karşılığında 25 bin ilave istihdam oluşturmanın amaçladığını söyledi.

İş insanlarının, sanayicilerin özverili çabaları ve hükümetin destekleri sayesinde ekonominin, salgının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yüzde 1,8 ve 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü belirten Nebati, böylece salgın öncesi istihdam seviyelerine ulaştıklarının altını çizdi.

Nebati, olumsuz küresel talep koşullarına karşın, ihracatçının vizyon ve gayretleriyle geçen yıl ihracatın 225 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.

İhracattaki ivmeyi bu yıl da sürdürdüklerini ve geçen ay 22,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştıklarını vurgulayan Nebati, "Aldığımız proaktif kararlara ilaveten başta MÜSİAD'ın değerli üyeleri olmak üzere ihracatçılarımız, krizden fırsat çıkartarak, yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyaya ihracat seferberliğini yaparak ihracatta tüm zamanların en yüksek başarısını elde etmiştir. Kapasite kullanım oranları gibi öncü göstergeler, ekonomik faaliyetlerin canlı seyrinin bu yıl da devam ettiğinin ve birinci çeyrekte de iyi bir büyümenin gerçekleşeceğinin işaretlerini vermektedir." diye konuştu.

"KUR-FAİZ SARMALINDAN ÇIKILDI"

Nebati, 20 Aralık 2021'de Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) gibi yenilikçi enstrümanların devreye alındığını, böylece iş ve yatırım ortamında öngörülebilirliği artırdıklarını, bankacılık sistemini daha güçlü hale getirdiklerini ve Türk Lirası mevduatların vadesini 24 günden 49 güne uzattıklarını anlattı.

Bu sayede, döviz kurlarında serbest piyasa koşulları içerisinde istikrarın sağlandığını bildiren Nebati, kur-faiz sarmalından çıktıklarını söyledi.

Kur atakları, son bir yıldaki salgının etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle bütün dünyanın enflasyon problemiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Nebati, bu sorunun önce kamu maliyesi olarak ortaya koyacakları tedbirlerin hızlı şekilde uygulanabilir hale gelmesi ve sonrasında da tüm paydaşların kendilerine vereceği destekle çözüleceğini kaydetti.

"DENETİMLERİ HIZLI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Hayat pahalılığı karşısında attıkları KDV indirimi adımlarına da dikkati çeken Nebati, Enflasyonla Mücadele Timleri'nin bu indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ettiğini aktardı.

Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 40 bini aşkın işletmeyi ve Ticaret Bakanlığının da 20 bin işletmeyi ayrıca denetim altına aldığını, bu denetimleri hızlı şekilde devam ettirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirdiklerini ve bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladıklarını anımsatan Nebati, "Enflasyonist baskı oluşturmadan, üretim ve istihdamı teşvik edecek, ihracatı artıracak yatırımları desteklemek üzere kredi kullandırımını önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ürünlerine yönelik Erken Uyarı Sistemi ve tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Nebati, bu süreçte Fiyat İstikrarı Komitesi'nin de her ay düzenli olarak toplandığını kaydetti.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN HEP BERABER GELECEĞİZ"

Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlara rağmen beklentilerdeki bozulmanın etkisi ile oluşan enflasyon ataletini alternatif yatırım araçları gibi enstrümanları geliştirerek kıracağız. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz. GES ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar ile tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen biz umutla bakıyoruz geleceğe ve Türkiye'nin 21. yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz."