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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika atama müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika atama müjdesi
23.10.2020 17:43

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.

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