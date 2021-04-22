Galata Wind ne zaman işlem görecek? Gwind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse fiyatı...

Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Galata Wind Enerji AŞ'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci geçen hafta perşembe başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? Gwind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Galata Wind kaç lot verdi? SPK'ya başvuru yapan ve 15-16 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza edilmişti. Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında oldu. Peki Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı?

GALATA WİND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Galata Wind'in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamada şirkete planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldi.

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20'sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti.

Şirket'in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951 TL olarak gerçekleşti.

GALATA WİND KAÇ LOT VERDİ?

İlk gün başvuranların hesabına 100 lot ikinci gün başvuranların hesabına 99 lot geçti . Yani başvuranların hesabına 500 TL değerinde lot geçmiş oldu.

GALATA WİND HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Galata Wind'in 22 Nisan 2021 tarihinden yapılacak Gong töreni sonrasında paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.