Fergani Uzay’dan yeni başarı: FGN-100-D2 Uydusu uzaya gönderildi!

Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik gücüyle geliştirilen FGN-100-D2 uydusunu ABD’nin Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlattı. Böylece Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ikinci adımı başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni adım

Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki kabiliyetine yeni bir halka eklendi. Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen yerli mühendislik altyapısıyla ürettiği FGN-100-D2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden başarıyla uzaya gönderdi.

Takım uydu projesinde ikinci aşama tamamlandı

Fergani Uzay'ın yürüttüğü Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ikinci adımı da bu fırlatmayla başarıyla tamamlanmış oldu. Seri üretim hedefleri doğrultusunda geliştirilen uydular, Türkiye'nin küresel konumlama ve iletişim altyapısına stratejik katkı sağlayacak.

Selçuk Bayraktar: "5 yılda 100'den fazla uydu hedefliyoruz"

Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, yapılan fırlatma sonrası yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 5 yıl içinde 100'den fazla uydunun yörüngeye yerleştirilmesi" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsız ve rekabetçi bir güç olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

