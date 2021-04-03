Altın piyasasında kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altındaki hareketlilik dikkatleri çekti. İşte detaylar... Ekonomik gelişmeler ışığında farklı şartlarda fiyatlanan altın piyasası 1982 yılından beri en kötü yıl başlangıç performanslarından birisini gösterdi. Şu anda da altın fiyatlarında yatay bir seyir takip ediliyor. Ons altında dün meydana gelen çöküş daha sakin bir şekilde sürüyor. 2021'in ilk döneminde dolar kuru karşısında güçlü bir performans gösteren Türk lirasının etkisi ile gram altın 400 TL'nin aşağısına kadar gerilemişti. Ancak son haftalarda dolar kurundaki yükselişler nedeniyle gram altın neredeyse 2021 yılbaşı seviyelerine ulaştı. Gram altın şu anda 451 TL'den işlem görüyor.