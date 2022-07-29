EYT SON DURUM! EYT son dakika haberleri 2022 bugün! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" dedi. 'Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı'nda konuşan Bilgin, programın Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Bilgin, yıl sonuna kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinde sanayide 50 bin yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika: EYT son dakika haberleri bugünkü gelişmeler ile takip ediliyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) meselesi ile ilgili gündemde yer alan formüller Bakan Bilgin tarafından açıklanmıştı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte merak edilenler...

EYT SON DURUM NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.

Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?



Öte yandan Bakan Bilgin EYT meselesinin TBMM'ye geleceği tarihe yönelik de bilgi verdi. "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İŞTE UZMANA GÖRE OLASI 3 FORMÜL

SGK uzmanı Özgür Kaya üzerinde çalışılan formülleri şöyle sıraladı:

BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

EYT NEDİR? KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT MESAJI