EYT için düzenleme ne zaman? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız" açıklamasını yaptı. Akbaşoğlu, memur ve emeklilerin maaşlarının da 1 Temmuz itibarıyla artacağını söyledi.

EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız. " ifadesini kullandı.



EYT İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN? 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem gelişmeye ilişkin detayları şu şekilde aktardı:



Biliyorsunuz Aralık ayındaki asgari ücret zammından sonra yeni yılla birlikte bir takvim işlemeye başladı. Milyonlarca insanın beklediği bazı yasal düzenlemelerle ilgili bir takvim.



Birincisi emekli ve memura yapılan ek zamlar vardı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı müjdeledi. Onlar gemen Meclis'ten geçirildi. Ondan sonra da bu 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro meselesiyle ilgili toplu sözleşme metnine giren 2 maddeyle ilgili görüşmeler başladı.



İlk 2 toplantı yapıldı. 3. Toplantı da 10 Mayıs'ta yapılacak. Taslaklar ortaya çıktı aslında. Memur sendikalarıyla da görüşülüyor. Zaten toplantıya memur sendikaları, Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bürokratlar katılıyor.



HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE ARTACAK

Aşağı yukarı 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren bir çalışma bu. Onların emekli maaşlarını, mevcut maaşlarını, emekli ikramiyelerini arttıracak bir çalışma bu. Titizlikle çalışılıyor. Ünvan ünvan değerlendiriliyor. Orada hiyerarşik yapıya uygun bir şekilde ek göstergeler arttırılacak. Ek göstergeniz arttığı zaman hem maaşınız hem emekli ikramiyeniz hem de emekli maaşınız artıyor.



Zaman zaman böyle ünvanlara göre de vermiştik. Orada ortalama baktığınız zaman emekli maaşı 1.400 lira kadar artacak. Emekli ikramiyelerinde de 50 bin lirayı bulan artışlara yol açacak.