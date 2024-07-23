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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 12:42

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor

Enerjide tam bağımsızlığa giden yol Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu döneminde atılan vizyoner hamlelerle şekillenmişti. Enerji filosuyla dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye, bu kararlı adımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye sularında hizmet verecek yeni bir doğal gaz gemisi alındığını duyurması da bu adımlarından birisiydi. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki yeni geminin Singapur’dan 27 Temmuz’da yola çıkacağı öğrenildi.

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuzda yola çıkıyor
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor

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