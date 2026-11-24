2027 trafik cezalarında yüzde 27,83 artış uygulanacak: Faruk Erdem drift ve trafikte kavga yaptırımlarına dikkat çekti
Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2027 yılında trafik cezalarında da yüzde 27,83 artış uygulanacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak drift atma, trafikte kavga, alkollü araç kullanma ve emniyet şeridini ihlal etme gibi durumlarda sürücüleri bekleyen yaptırımlara dikkat çekti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi