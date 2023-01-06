En düşük 3.500 TL aylık maaş! KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik!1261 gün prim + 4/B (Bağkur)...

Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.

Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:

* İsteğe bağlı sigortaya başvuru için hangi şartlar gerekiyor?

5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

* İsteğe bağlı için nereye ve nasıl başvuruluyor?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor.Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.

* Sigorta başlangıç tarihi nasıl hesaplanıyor?

Başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.

* Ne kadar prim ödeniyor?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir.Bu yılın ikinci yarısı için en düşük prim miktarı aylık 2 bin 70 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.

* Nasıl sona eriyor?

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden; aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden; ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona eriyor.

* İsteğe bağlı sigorta hangi sigortalılık kapsamında değerlendiriliyor?

Emeklilik hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor.Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.*

Sağlıktan yararlanma yolunu açıyor mu?

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.Üstelik sadece kendilerine değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.

* Evde yaptığı el işi ürünlerle aile bütçesine katkı sağlayanlar için nasıl bir imkan var?

Esnaf muafiyet belgesi alıp SGK'ya başvuranlar da primini kendi yatırarak emekli olabiliyor.

- Evde üretim yapanların prim tutarı nedir?

Bu yıl 29 gün üzerinden prim yatırdıklarında 30 gün sigortalı çalışmış sayılıyorlar. Yeni asgari ücrete göre de aylık prim tutarı 2 bin 1 lira. Önümüzdeki yıl ise 30 gün üzerinden hesap yapılacak.

- Doğum borçlanması imkanı bulunuyor mu?

Eğer ev kadınlarının çalışma hayatları olmuşsa, sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazanılıyor.Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları da borçlanabiliyor.