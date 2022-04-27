EMEKLİYE ZAM HABERİ | Emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş 3500-4000 TL formülü! Yüzde 34.62 zam!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merak etmeye başladı. Memurlar vae emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışları da enflasyon oranları belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak. Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak.

Önceki gün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

İŞTE YENİ TABAN MAAŞ

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor.Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zam la birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.

NASIL UYGULANACAK

Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor.

Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Dul yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor. Yani taban maaş 4000 bin lira ise yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan bir eş için tamamlanacak rakam 2.000 TL olarak belirleniyor.

İşte yeni taban maaş hesabı

Mevcut taban maaş 2.500 TL ( Zamsız 2.041 TL)



Temmuz tahmini artış Yüzde 34.62



Temmuz enflasyon artışı ile yeni maaş 2.748 TL

Yararlanacak kişi sayısı 800.000



Toplam maliyet 13 milyar TL



Aylık maliyet 1.354 TL



Tahmini yeni taban maaş 3500-4000 TL

3600 EK GÖSTERGE

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine de değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız.

Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız."