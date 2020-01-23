Emekliye yüksek maaş için Çalışma Bakanlığı 4 model üzerinde çalışıyor | 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var? 23.01.2020 10:54

Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor. Reform paketi kapsamında kamu emeklilik sistemi dışında tamamlayıcı emeklilik sistemine katılım teşvik edilecek. 4 ayaklı emeklilik reformu ile gelirler artırılacak. Tamamlayıcı emekliliğe katılım teşvik edilirken, işveren devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilecek. Peki 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para canlı yayınında emeklilik reformuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. İşte Emekliye yüksek maaş için Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 4 model...

Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor. Reform paketi kapsamında kamu emeklilik sistemi dışında tamamlayıcı emeklilik sistemine katılım teşvik edilecek. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları iyi uygulama örnekleri doğrultusunda yaygınlaştırılacak. Kıdemde fonlu sistem tamamlayıcı emeklilikle uyumlu hale getirilirken; etkin bir sektörel yönetim sistemi kurulacak.



ÇERÇEVE HAZIR

Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir oluşturacak tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Yeni modelin 4 saç ayağını 'fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması' oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, BES; katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.