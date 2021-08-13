Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Emekli ve memur zammında flaş gelişme yaşanıyor. Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekliye ilk teklifi ‘2022’de yüzde 5+6, 2023’te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı’ oldu. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar için müjde geldi. Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.