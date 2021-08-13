Emekliye - memura yüzde 25 zam! 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar...

Emekli ve memur zammında flaş gelişme yaşanıyor. Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekliye ilk teklifi ‘2022’de yüzde 5+6, 2023’te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı’ oldu. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar için müjde geldi. Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Yaklaşık 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin beklediği haber geldi.
Kamu İşveren Heyeti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda zam teklifini sendikalara sundu.
Merkez Bankası'nın 2022 için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu hatırlatan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" dedi.
3600 VE SÖZLEŞMELİ...
Bakan Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.
Sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusundaki teklife dikkat çeken Bilgin, "Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim" değerlendirmesini yaptı.
SENDİKALAR NE İSTEDİ?
2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam
Yüzde 6 refah payı
600 lira seyyanen zam
HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ?
2022'de yüzde 5+6 zam
2023'te yüzde 6+6 zam
Enflasyon farkı
22 AĞUSTOS'TA KESİNLEŞECEK
Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.
MEMUR-SEN: YENİ TEKLİF BEKLİYORUZ
Toplam kümülatif yüzde 25 zam teklifiyle ilgili olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yetersiz bulduklarını, yeni bir teklif beklediklerini söyledi. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifin revize edilmesini, beklentileri karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istedi.
REFAH PAYI DÜĞÜMÜ ÇÖZER
Kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşme görüşmelerine dikkat çeken uzmanlar, şu yorumu yaptı: "Aynen işçilerde olduğu gibi oranların 2'şer puan yükselebileceğini öngörüyoruz. Sosyal hakları ayrıca düşünürsek zam oranlarındaki asıl pazarlığın refah payı ve seyyanen artış talepleri üzerinden yürüyeceğini söyleyebiliriz."