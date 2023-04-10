Emekliye en az 9.500 TL! Maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor! Kime, ne kadar verilecek?

Kamu işçilerinin bu yılki ikramiyelerinin 13 günlük ikinci bölümü 14 Nisan'da verilecek. Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak. Maaşı brüt 15 bin olana ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. İşçiler Ocak'ta da 13 günlük ikramiye almıştı. Böylece 26 günlük ikramiye ödenmiş olacak. İşçilere bu yılın ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük ikramiye daha ödenecek.





Aralarında EYT'lilerin de olduğu emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ve ikramiyeleri, memur emeklilerine ise bayram ikramiyeleri yatırılacak. Ayın 14'ünde başlayacak ödemeler, 19 Nisan'da tamamlanacak. En düşük emekli aylığı ödemesini ek ödeme dahil 7 bin 500, bayram ikramiyesini de bin 100 liradan 2 bin liraya yükselten düzenlemeler, bu ödemelerde görülecek. Tüm emekliler bayram ikramiyesini, eline ayda 7 bin 500 liradan az ödeme geçenler de maaşlarını zamlı olarak alacak.





EYT'Lİ NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesabına en az 7 bin 500 lira maaş ve 2 bin lira ikramiye olmak üzere en az 9 bin 500 lira yatırılacak. Mart ayında başvurup emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan EYT'lilere de maaş ve ikramiyeleri ödenecek. Onların da hesaplanan aylığı 7 bin 500 liranın altında ise ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılacak. İlk bayram ikramiyeleri de 2 bin lira olarak verilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlar ise Mayıs'ta 1 Nisan itibaren biriken tüm aylıklarını ve ikramiyesini alabilecek. Bir hak kaybı olmayacak. Memur emeklilerinin maaş günleri ise ay başında. Bu nedenle onlara 19 Nisan'da yalnızca bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Hesaplarına 2 bin lira aktarılacak.

DUL-YETİME DE ZAMLI ÖDEME

Dul ve yetimler de hisseleri oranında zamlı ödemelerini alacak. Yüzde 75 hissesi olan dul eşe en az 5 bin 625 lira aylık yatırılacak. İkramiyeleri de bin 500 lira olacak. Yüzde 50 hissesi olanlara en az 3 bin 750 lira ölüm aylığı yatırılırken, ikramiyeleri de bin lira olarak ödenecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 875 liradan az aylık ödemesi yapılmayacak. Bayram ikramiyeleri de 500 lira olacak.