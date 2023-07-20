2023, emeklilikte 'reform' yılı olacak. EYT'liler için yaş şartını kaldıran tarihi reformu, yenileri takip edecek. Atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ- Kur'luya prim müjdesi verilecek. Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı giderilecek.

9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek. Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.

Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken, çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlığı yapılan çalışma, yaz sonuna kadar tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan torba yasa tasarısında yer alması bekleniyor. Yasanın çıkmasının ardından Bağ- Kur'lular için prim gün şartı değişirken, şartları sağlayan pek çok kişi emekli olabilecek.

Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim şartını 1800 gün azaltacak. 7200 günü tamamlayanlar, sigorta başlangıcına göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olacak. Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, talep üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz'da toplanması için çağrıda bulundu.







EYT'Lİ BEKLEMEDE

Mart'ta yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. EYT'lilerden Bağ-Kur'lular kadınsa 20 yılı (7200 gün), erkekse 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor. Yeni yasa tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne inecek. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnafa emeklilik yolu açılacak. 7200 gün tamamlanır tamamlanmaz emekli olunabilecek. Yasa çıktığında 7200 gün primi olan EYT'li erkek esnaf aylık başvurusunu yapabilecek.