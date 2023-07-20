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Emekli memur maaş farkları ve seyyanen zam ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkları ve seyyanen zam ne zaman yatacak?
20.07.2023 09:52

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Emekliler ve memurlar arasında heyecanla beklenen zam haberleri sonunda kesinlik kazandı. Emekli ve memur maaşlarına enflasyonun üzerinde %25 oranında zam yapılması kararı alındı. Yapılan zam kararının ardından emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri de belli oldu. Maaşlar, Temmuz ayı itibariyle artan miktarlarla birlikte hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri...

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Milyonlarca 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen haber geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen teklif ile emekli maaşlarına yüzde 25 refah payıyla zam yapıldı. Bu zam ile birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış gerçekleşti. Peki, Temmuz 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 17 Temmuz SSK maaşları yattı mı? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Emekli maaşlarına %25'lik artışı öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Zamlı SSK ve Bağ-Kur ile Emekli sandığı maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

SSK emeklilerinin ödeme programı şu şekilde;

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18'inde,

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19'unda,

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20'sinde,

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar ayın 21'inde maaşlarını alıyorlar.

Bağ-kur'lular için ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri emekli zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

Zamlı dul ve yetim maaşı ödeme takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı sebebiyle dul ve yetim maaşları erkenden hesaplara aktarılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak zammının ardından dul ve yetim aylığı zam farkları 27 Ocak itibariyle hesaplara yatmıştı.

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