Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarında yüzde 10.46 artış göründü: Emekliye çifte zam

Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü.

Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı çıktı.

Temmuz- Eylül enflasyonunun yüzde 4.23 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, yüzde 1.23'lük fark oluştu.

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.

EN AZ 3.618 TL MAAŞ



Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olarak gerçekleşebilecek.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.46 olacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 10.46'ya ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruş.

Bu maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.23'lük (yüzde 5 zam+ yüzde 1.23 enflasyon farkı) orana göre 3 bin 480 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 10.46'ya ulaşırsa da maaş 3 bin 618 lirayı bulacak.