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Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarında yüzde 10.46 artış göründü: Emekliye çifte zam

Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarında yüzde 10.46 artış göründü: Emekliye çifte zam
19.10.2021 10:56
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Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Emekli zammını ne belirliyor? Emekli zammının ipuçları neler? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olur? Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre fark yüzde 5.46 olacak. Artış yüzde 10.46'ya ulaşacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Ekonomi Videoları

Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü.

Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı çıktı.

Temmuz- Eylül enflasyonunun yüzde 4.23 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, yüzde 1.23'lük fark oluştu.

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.

EN AZ 3.618 TL MAAŞ


Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olarak gerçekleşebilecek.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.46 olacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 10.46'ya ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruş.

Bu maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.23'lük (yüzde 5 zam+ yüzde 1.23 enflasyon farkı) orana göre 3 bin 480 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 10.46'ya ulaşırsa da maaş 3 bin 618 lirayı bulacak.

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