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Emekli zammı ne kadar oldu 2021 son dakika! En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı ne kadar oldu 2021 son dakika! En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
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Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından gözler emekli ve memurlara zam geleceği haberine çevrildi. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında detayları anlattı.


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