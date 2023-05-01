Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında emeklilere yönelik önemli vaatlerde bulunan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık." dedi.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçmesini sağladık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.