Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda 2 kez ödenen emekli ikramiyeleri her sene zamlanarak ödeniyor. 2021 yılında 1100 TL olan bu ücretlerin 2022 yılında ne kadar artacağı ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki Emekli 2022 bayram ikramiyeleri arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.