2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir bin TL olarak yatırılmıştı. 2021 yılında ise 100 TL zam uygulanarak bu rakam 1100 TL yapıldı. Zam yapıldığı için yeniden bir zam yapılması resmi kaynaklarda açıklanmadı. Emeklilere Kurban ikramiyesinin 1 Temmuz ve 8 Temmuz günleri arasında 1100 TL olarak hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelerin net tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Çiçeği burnunda emekliler Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Onlara güzel haberi verelim. Yeni emekliler de Kurban Bayramı'nda yatırılacak olan 1100 TL'yi hesaplarında görebilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Yaşlılık aylığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı,

Gaziler,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

Güvenlik korucuları,

Vazife malullüğü aylığı,

Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile,

Şampiyon sporcular ve

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.