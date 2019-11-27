Dolarda son dakika gelişmesi! 27 Kasım euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL? 27.11.2019 13:49

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde en yüksek 5.7588 lirayı gören dolar/TL, 27 Kasım'a 5,7672 seviyesinde başladı. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ile pozitif seyrini sürdürüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika yükselişte... Dün yüzde 0,5 artışla 5,75 bandında kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7672 seviyesinde işlem gördü. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7588 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3208 lira ve en yüksek 6.3499 lirayı gördükten sonra, 6.33– 6.34 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...



GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Canlı döviz kurları alış-satış fiyatları şu şekilde:

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ ALMANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Avrupa Borsaları, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 408,49 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 artarak 23.553,76 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 7.403,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 5.929,62 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,08 kayıpla 13.236,42 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 21.02 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,1018 seviyelerinde işlem görüyor.