Dolar gün sonu yükselişe, euro düşüşe geçti! 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? 07.01.2020 18:45

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler 7 Ocak Salı günü dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. ABD ile İran gerginliğinin ardından tırmanan gerilimin etkisiyle yükselen dövizler yeni güne de, haftanın ilk günündeki düzeylerde başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı. Peki, 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun inişli çıkışlı seyri devam ederken vatandaşlar 7 Ocak Salı günü dolar ve eurodaki güncel durumu merak ediyor. Dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6650 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 5,9740, euro ise 6,6860 liradan satılmıştı. İşte 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?





Pazartesi gününe yüzde 1.01 düşüşle 112 bin 532 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 111 bin 212 puanı ve en yüksek 112 bin 973 puanı gördükten sonra yüzde 2.0 düşüşle 111 bin 412 puanda kapandı.



BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda başladı ve gün içinde en düşük 152 bin 568 puanı ve en yüksek 155 bin 994 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.93 düşüşle 152 bin 569 puanda tamamladı.



Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.38 valörde son işlem yüzde 12.44 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise bileşik faiz yüzde 11.77'de sabit kaldı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik risklere karşın risk algısının görece azaldığını kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu söyledi.