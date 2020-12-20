Dev projenin yapımı sürüyor! Enerji ihtiyacının yüzde 20'si oradan karşılanacak

Mersin'de yapımı süren ve ilin yüzde 20'sinin enerji ihtiyacını karşılayacak olan Pamukluk Barajı'nın inşa çalışmaları son sürat devam ediyor. Barajın bitimiyle birlikte 37 köy ve 184 bin dekar arazinin de sulaması sağlanacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinin 30 kilometre kuzeybatısında Berdan Nehrinin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı inşa edilen Pamukluk Barajı'nın inşaatı sürerken kent enerjisinin yaklaşık yüzde 20'sini ve 37 köy ve 184 bin dekar arazinin de sulamasını sağlayacak.





Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus ilçesinin 30 km kuzeybatısında Berdan Nehrinin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı inşa edilen Pamukluk Barajında incelemelerde bulundu.

Ön yüzeyi betonarme kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın tamamlanması ile 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek. Ayrıca yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak Pamukluk Barajı'ndan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek.





Projenin Çukurova ve Mersin için stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Engin, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İnceleme sonrası konuşan Başkan Engin, "Ön yüzey betonlarının dökümü yüzde yüz kapasite ile devam ediyor. 3 beton finişeri ile yüksek kalitede kesintisiz beton dökülüyor. Yerleşim yerlerinden uzak bir havzada yapılan baraj, muhtemelen 4 ay sonra su tutmaya başlayacak. Sulama suyu projesi tamamlandıktan sonra kıraç topraklarımız suyla buluşacak" dedi.





MERSİN'İN 40-50 YILLIK İÇME SUYU PROJESİ

Pamukluk Barajı'nın katma değeri yüksek bir proje olduğunu kaydeden Engin, "Projenin tamamlanması ile bölge ürün çeşitliliği ve veriminin artması sonucu tarımsal üretimde öne çıkacaktır. Proje bittiğinde Mersin'in 600 metre rakımın altındaki kıraç arazileri su ile buluşacak. Ayrıca Mersin'in 40-50 yıllık içme suyu bu barajdan sağlanacak. Tamamen tasarruflu bir proje, buradaki su enerjiye ihtiyaç duyulmadan kendi cazibesi ile akacak. 5 ürünün üretiminde Türkiye birincisi, 5 üründe Türkiye ikincisi olan ilimizde kapalı sistem sulamanın devreye girmesinin ardından tarımsal üretimimiz daha da artacaktır. Pamukluk barajı bu anlamda hassas ve stratejik bir projedir" diye konuştu.





MERSİN'İN YÜZDE 15-20 ENERJİSİ BURADAN KARŞILANACAK

Türkiye'nin enerji ithal eden bir ülke olmasından dolayı burada üretilecek enerjinin önemine dikkat çeken Başkan Engin, "İnşaatı devam eden Hidro Elektrik Santrali'nin faaliyete geçmesi ile ilimizin yüzde 15-20 enerjisi buradan karşılanacak. Buradaki çalışmalar ödenek yokluğundan durma noktasına gelmişti. Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın girişimleri ile ödenek ayrılması sonucu çalışmalar hızlandı. Emeği geçen tüm kamu-özel yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





Çalışmalar hakkında bilgi veren şantiye şefi İsmail Yoldaş ise, "Barajımızda 84 bin metrekare yüzey alanında 3 beton finişerimiz 24 saat esaslı çalışarak beton dökmektedir. Temelden yüksekliği 135 metre olan barajımız 625 metre genişliğindedir. Çalışmalarda herhangi bir aksilik olmaması için İş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerini titizlikle uygulamaktayız" dedi.