RAMAZAN İMSAKİYE
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Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması son dakika! "ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR''

Cumhurbaşkanı Asgari ücret açıklaması son dakika! "ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR''
29.03.2023 14:12

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Bilgin bugün yaptığı açıklamada, "Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz." dedi. Başkan Erdoğan ise TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Asgari ücrete Temmuz'da zam var" diyerek müjdeyi verdi.

Ekonomi Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: TEMMUZ'DA ZAM VAR
Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete Temmuz'da zam var" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL
an Erdoğan geçtiğimiz hafta en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 liraya çıkartıldığı müjdesini vermişti.

DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ!
En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 lira olacak.

Bu düzenlemenin yıllık maliyeti de yaklaşık 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Yüksek yargı mensuplarının ek gösterge ve tazminatlarında da düzenlemeye gidildi.

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