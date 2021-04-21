Cante halka arz hangi bankalarda var? Cante Çan 2 talep toplama tarihi ne zaman?

Cante halka arz hangi bankada? Cante Çan 2 halka arz işlemleri başladı. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Hisse almak isteyen vatandaşlar da Cante hisse fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki Cante halka arz hangi bankada?

Cante halk arz hangi bankada? Cante Çan 2 halka arz işlemlerinin detayları merak ediliyor. Cante Çan 2 hisse fiyatı ne kadar oldu? Çan2 Termik halka arzının Sermaye Piyasası Kruulu (SPK) tarafından da onaylanmasının ardından halka arz işlemleri başladı. 21-22 Nisan tarihlerinde talep toplama tarihleri belirlendi. Peki, Cante halka arz hangi bankada?

CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?

Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlendi. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?



Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olan Çan 2 Termik A.Ş.'nin halka arz sürecinde ismi değişti. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan 330 MWe kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik Santrali, ortalama 1.404.560.833 kilovatsaat elektrik üretimi ile 386.718 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

CANTE HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde, Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.