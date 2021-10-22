Haberler Ekonomi Videoları Çalışmadan emeklilik formülü! Ev kadınları dikkat! 18 yaşını dolduran her kadına emeklilik fırsatı!

Çalışmadan emeklilik formülü! Ev kadınları dikkat! 18 yaşını dolduran her kadına emeklilik fırsatı!

Çalışmadan emeklilik formülü! Ev kadınları dikkat! 18 yaşını dolduran her kadına emeklilik fırsatı!
22.10.2021 09:18
Ana Sayfa 00:58
Ünlü oyuncu fragmanda...
Ana Sayfa 02:56
"MOSSAD'a bilgileri Zürih'te...
Ana Sayfa 00:58
Apartman alevlere teslim oldu
Ana Sayfa 02:18
Kan donduran kaza! 2 kişi...
Ana Sayfa 01:19
Kartal’da araç ihalelerine...
Ana Sayfa 00:42
Gasp etmek istediği genci darp...
Ana Sayfa 06:26
Camdaki Kız’a damga vuran...
Ana Sayfa 04:39
İngiltere Kraliçesi 2....
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 17. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:27
Serenay Sarıkaya’dan cesur...
Ana Sayfa 27:42
Avrupa'da yüksek fiyat...
Ana Sayfa 00:39
Kız öğrencilerin kavgası kanlı...

Çalışmadan emeklilik formülü! Ev kadınları dikkat! 18 yaşını dolduran her kadına emeklilik fırsatı... Primi eksik olanlar ile çalışma imkanı bulamayanlara, isteğe bağlı sigorta emeklilik yolunu açıyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor? ev kadınına emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Şartlar neler? Primi eksik olan, emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.

Ekonomi Videoları

Ev kadınına ayda 1.144 TL'ye emeklilik imkanı!

KİMLER YARARLANABİLİR

*Daha önce çalışmış primi eksik olanlar

*Hiç çalışmamış ama emekli olmak isteyenler

*Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları

*30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

ŞARTLAR NELER

*Türkiye'de ikamet etmek ve sigortalı olarak çalışmamak

*Emekli olmamak

*!8 yaşını doldurmuş olmak

*Her ay prim ödemek

NASIL BAŞVURULUR

* İlk kez sigortalı olacaklar İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile en yakın SGK'ya başvurulur

*Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalılar talep dilekçesi ile müracaat eder

KAÇ LİRA ÖDENİR

*Prime esas kazancın yüzde 32'si her ay ödenir

*Bu yıl için en az tutar 1..144 TL

*En yüksek tutar 7.5 katı olur

SON DAKİKA