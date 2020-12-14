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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara 'Türk Lirası' çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara 'Türk Lirası' çağrısı
14.12.2020 20:54
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştrilen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara 'döviz birikimlerinizi TL'ye çevirin' çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL'de değerlendirme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum." çağrısında bulundu.

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