İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan karar sonrası toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Peki Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak? 2023 İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbulkart Aylık abonman ne kadar, kaç TL oldu?

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı. Buna göre taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam geldi.

Yüzde 51'lik zam sonrası toplu ulaşımda tam bilet tek basım ücreti 9,90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci basım ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseldi.

İETT TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplu taşıma zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 19,17'YE ÇIKTI

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 211,50 TL'ye yükseldi.

Yönetimin yüzde 51'lik zammı sonrası ise 2019-20223 yılları arasında toplu ulaşımda kümülatif artışla yüzde 477 zam yapıldı.Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

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Metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu.

Yüzde 51.52'lik zam ile 777 TL olan tam abonman ücreti 1.177,31 TL'ye çıktı. Öğrenci akbili ise 140 TL'den, 212 TL'ye yükseldi.

Taksi açılış ücretine yüzde 51,52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. Buna göre, taksi indi-bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.

Otobüslerde tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişkenlik gösterecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.