Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, zirvede çok sayıda kirtik görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin ekonomiye ilişkin sorularını da yanıtladı.

Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen "Sayın Cumhurbaşkanım Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta toplanıyor. 6 aylık enflasyon ortalamasından yola çıkarak, bunu alarak asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya geleceği yorumları yapılıyor ekonomi çevreleri tarafından. Öncelikle asgari ücret ne kadar olur? Buna ek olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin sadece bir kez zamlanacağı yönünde bir açıklaması olmuştu. Siz ne dersiniz efendim?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

"TEK ZAM İLE BU İŞ BİTER"

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

"ENFLASYON SORUNUNU TARİHE KARIŞTIRACAĞIZ"

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğmiz günlerde yaptığı bir açıklamada, asgari ücretin ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek ilk toplantının 11 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Yönetmeliği'nin esas alındığını belirten Işıkhan, buna göre, "ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının" göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin tespiti sırasında, komisyondaki işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve sosyal diyalog anlayışı içinde adil bir sürecin işletilmesi önemlidir. Tüm bu süreçlerin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak, bizim için önemli bir sorumluluktur. Tabii şunu da belirtmem gerekir ki asgari ücret, yasal olarak ödenmesi gereken en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin, sosyal refaha olumlu katkıda bulunma potansiyelinin yanı sıra, asgari ücret düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda; çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri de dikkatle değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Dolayısıyla belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır."

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BİRÇOK EKONOMİK GÖSTERGEYİ ETKİLİYOR"

Asgari ücret düzeyinin genel ücret düzeyine de tesir ettiğini vurgulayan Işıkhan, "Asgari ücretteki artış bazı işçilerimizin ücretlerini doğrudan bazı işçilerimizin ücretlerini de dolaylı etkilemekte. Başka bir deyişle, asgari ücretteki artışın birçok ekonomik göstergeyi değiştirdiğini ve etkilediğini söyleyebiliriz. Belirleyeceğimiz bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir." dedi.

"ASGARİ ÜCRET 2002'YE GÖRE NOMİNAL OLARAK 61 KAT ARTTI"

Bakan Işıkhan, hükümetleri döneminde her zaman asgari ücreti işçileri memnun edecek, istihdamı koruyacak ve üretimin sürekliliğini sağlayacak düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2002 yılında net asgari ücret tutarı 184,25 liraydı. 2023 yılı temmuz ayındaki artışla birlikte bugün 11 bin 402 lira. Bu da net asgari ücretin, 2002 yılına göre 2023 yılında nominal olarak 61 kat arttığını gösteriyor. Bizler AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığımızı da göstermiş olduk."

"ÇALIŞANLARIMIZI VE ÇALIŞMA BARIŞINI KORUMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Asgari ücreti biraz yanlış değerlendiriyoruz. Asgari ücret aslında şu; bundan daha az maaş verilemez. İkinci bir cümleyi de ben ekleyelim, 'bundan daha fazla maaş ver' demektir.

Özellikle asgari ücretin brüt rakamı birçok hesaplamanın da parametresini oluşturuyor. İşsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, Bağ-Kur primi, sosyal yardımların gelir kriterleri buna göre belirleniyor.

Asgari ücret 81 milyona dokunan bir rakam. Bunu bir geçim ücreti olarak görmeye başladığımız andan itibaren, ücretlerin genel seviyesi bu rakamlara yaklaşmaya başlıyor. Bu da tehlikeli bir durum.

Biz de asgari ücretli sayısı yükseliyor. Asgari ücretle çalışmayan çok kişi de böyle bildirildiği için sayı yüksek. İş veren bir noktada sizin geleceğini çalıyor, sizin maaşını asgari ücretle gösterdiği zaman, devletten vergi ve prim kaçırıyor. Sizin de ileride alacağınız emekli maaşı ve kıdem tazminatı düşüyor.

ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM BAŞLADI

Bundan önceki 10-15 yıllık verilere baktığımız gerçekleşen enflasyonun üzerinde asgari ücret artışları oldu.

2016'ya kadar çift asgari ücret belirleniyordu Türkiye'de. 2016'dan sonra her yıl için tek bir asgari ücret belirlendi.

Ancak pandemiden sonra özellikle 2022 ve 2023'te enflasyonunda etkisiyle asgari ücret tespit komisyonu toplandı ve asgari ücret tekrardan belirlenmiş oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAZİRAN AYINDA DA TOPLANIR MI?

Çalışma Bakanımızın açıklamasında "Biz çalışmalarımızı tek asgari ücret üzerinden yapıyoruz. Ancak ihtiyaç olursa da Haziran'da da toplanırız." dendi.

6 aylık enflasyona baktığımız zaman OVP'deki yüzde 65'lik hedeften yüzde 38, yüzde 40 civarında bir rakam çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak.

Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.

Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.

Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması durumunda maaş, 15 bin 392 TL olacak. Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş, 15 bin 962 TL olacak. Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş, 15 bin 962 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %45 olursa maaş, 16 bin 532 TL olacak. Asgari ücrete gelen zam oranı %50 olursa maaş, 17 bin 103 TL olacak. Asgari ücrete gelen zam oranı %55 olursa maaş, 17 bin 673 TL olacak.