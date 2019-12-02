Altın son dakika... 2 Aralık gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı 02.12.2019 09:40

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları oldukça merak ediliyor bu bağlamda 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı gelişmeleri araştırılıyor. 1 Aralık Pazar günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor. 2 Aralık Pazartesi çeyrek altın 431,20 liradan alınırken, 440,98 liradan satılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Peki, 2 Aralık bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

2 Aralık altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Kötü gün dostu altın, yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını dolar ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Aralık Pazartesi günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2 Aralık Pazartesi çeyrek altın 431,20 liradan alınırken, 440,98 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

2 Aralık Pazartesi yarım altın 859,71 liradan alınırken, 881,96 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

2 Aralık Pazartesi tam altın 1.778,72 liradan alınırken, 1.823,25 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 Aralık Pazartesi Cumhuriyet altını 1.787,00 liradan alınırken, 1.814,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

153,62

153,74

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

196,74

196,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,79

245,98