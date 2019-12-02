Son dakika dolar kuru düştü! 2 Aralık dolar ve euro ne kadar oldu? 02.12.2019 09:39

Dolar son dakika... Dolar kuru düşüş eğilimine girdi. 1 Aralık euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Piyasalar 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında Hong Kong'taki protestolar nedeniyle gerginlik yaşanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Yatırımcılar, söz konusu gerginliğin ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor. İşte 2 Aralık güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

Dolar son dakika... Dolar kuru düşüş eğilimine girdi. 2 Aralık euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar ve euro kuru düşüş eğilimine girdi. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi. Dolar/TL bu sabah güne 5,77 seviyesinin hemen altında başladı. Kur, bugün 5,73'te işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.

Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...



2 ARALIK DOLAR VE EURO KURU

Dolar/TL bu sabah güne 5,77 seviyesinin hemen altında başladı.

Kur, bugün 5,73'te işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.