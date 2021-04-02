Altın piyasası için felaket dönemi! 39 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşiyor! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor!
Altın piyasası için felaket dönemi! 39 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşiyor! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! Altın yatırımcıları evrensel piyasaları yakından takip ederken gram altın ve çeyrek altın maliyetlerinin de ne olacağı merak ediliyor. Altın maliyetlerinin geleceği hakkında Kapalıçarşı'da kafalarda sual işareti oluşmaya devam ediyor. Son yarıyılda çalkantılı bir seyir çizen altın maliyetinde düşüş ve yükselişler peş peşe gelince yatırımcılar da ne olduğunu kavramıyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarının bedel kazanmaya başladığı yarıyılda ons altın maliyeti sanki çakıldı. Ons altın 2021'in ilk iki ayını kayıpla kapattı. Mart ayı verilerine göre de bu kayıplar şu anda devam ediyor. Bu hafta başında ons altın 1.730 dolar seviyesini görürken şu anda 1,685 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altındaki hareketlilik dikkatleri çekti. İşte detaylar... Ekonomik gelişmeler ışığında farklı şartlarda fiyatlanan altın piyasası 1982 yılından beri en kötü yıl başlangıç performanslarından birisini gösterdi. Şu anda da altın fiyatlarında yatay bir seyir takip ediliyor. Ons altında dün meydana gelen çöküş daha sakin bir şekilde sürüyor. 2021'in ilk döneminde dolar kuru karşısında güçlü bir performans gösteren Türk lirasının etkisi ile gram altın 400 TL'nin aşağısına kadar gerilemişti. Ancak son haftalarda dolar kurundaki yükselişler nedeniyle gram altın neredeyse 2021 yılbaşı seviyelerine ulaştı. Gram altın şu anda 451 TL'den işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, global piyasalarda çakılan altın fiyatlarının etkisi ile kademeli düşüş yaşadı. Ancak dolar-tl kurundaki yüksek seviye devam ettiği için düşüşte çok büyük etkiler görülmedi. Altın uzmanları, yatırımcılara verdikleri tavsiyelerde yıl sonuna kadar yükselişlerin devam edeceğini söylemeye devam ediyor.