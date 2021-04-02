Altın piyasası için felaket dönemi! 39 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşiyor! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor!

Altın piyasası için felaket dönemi! 39 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşiyor! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! Altın yatırımcıları evrensel piyasaları yakından takip ederken gram altın ve çeyrek altın maliyetlerinin de ne olacağı merak ediliyor. Altın maliyetlerinin geleceği hakkında Kapalıçarşı'da kafalarda sual işareti oluşmaya devam ediyor. Son yarıyılda çalkantılı bir seyir çizen altın maliyetinde düşüş ve yükselişler peş peşe gelince yatırımcılar da ne olduğunu kavramıyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarının bedel kazanmaya başladığı yarıyılda ons altın maliyeti sanki çakıldı. Ons altın 2021'in ilk iki ayını kayıpla kapattı. Mart ayı verilerine göre de bu kayıplar şu anda devam ediyor. Bu hafta başında ons altın 1.730 dolar seviyesini görürken şu anda 1,685 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.

02.04.2021 07:49 - Son Güncelleme: 02.04.2021 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





