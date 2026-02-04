Altın kayıplarını sildi: Alımlar yeniden hızlandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıAltın kayıplarını sildi: Alımlar yeniden hızlandıAltın kayıplarını sildi: Alımlar yeniden hızlandıGiriş Tarihi: 04 Şubat 2026 10:17 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Altın ve gümüşte hafta sonu yaşanan sert düşüş yerini hızlı toparlanmaya bıraktı. Alımların güçlenmesiyle yükselişe geçen gram altın, bugün 7 bin 73 lira seviyesine ulaştı.Bunlar da Var 07:04Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ) 03.02.2026Salı 00:43GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu) 03.02.2026Salı 01:03GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026Salı 01:12GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026SalıCANLI YAYIN