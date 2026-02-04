PODCAST CANLI YAYIN
Altın kayıplarını sildi: Alımlar yeniden hızlandı

Altın ve gümüşte hafta sonu yaşanan sert düşüş yerini hızlı toparlanmaya bıraktı. Alımların güçlenmesiyle yükselişe geçen gram altın, bugün 7 bin 73 lira seviyesine ulaştı.

