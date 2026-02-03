PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika: Kira tavan zam oranı yüzde 33,98!

TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre, Şubat ayında konut ve iş yerlerine uygulanacak azami kira artış oranı %33,98 olarak netleşti. Bu rakam, mülk sahiplerinin yapabileceği yasal tavan zam oranını temsil ediyor.

